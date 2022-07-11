Kocaeli'nde Atalar Parkı mesaisi

Kocaeli’nin sahil şeridine birçok park kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Körfez Atalar Mahallesi sahilindeki eski parkta çalışmalara devam ediyor. Park içerisinde bulunan ve zamanla yıpranan anıt heykel ve büstler Büyükşehir Belediyesince yenilendi.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların yaz ve bahar aylarında deniz kenarında hoşça vakit geçirmesi için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahil şeridine birçok park yaparken, eski parklarda ise yenileme çalışması yapıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Atalar Mahallesinde bulunan sahil kenarındaki park, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekiplerince yenileniyor.

ANIT VE BÜSTLER YENİLENDİ

Park içerisindeki bulunan anıt heykel de Büyükşehir Belediyesince yenilendi.. Yenilenen anıtın montajı ekipler tarafından tamamlandı. Büstler ise kaide beton üzerine konuşlandırıldı. Anıtın çevre düzenlemesine geçilecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Körfez Atalar Mahallesi Sahil Parkı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında proje içerisinde bulunan 80 metrekare büyüklükte mescit ve tuvalet imalatı çalışmaları tamamlandı. Dış cephesine iroko yalı baskı ahşap kaplama işlemleri devam ediyor. Yeşil alanların sulama sistemi montajına başlandı, toprak takviyeleri yapılarak alan yeşillendirilmeye başladı. Ayrıca parkı aydınlatacak lambaların bağlantıları yapılıyor.