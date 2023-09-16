Kocaeli'nde Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi başladı

Kocaeli'nde 12’ncisi düzenlenen ulusal “Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” ve “Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler” kongreleri Büyükşehir ev sahipliğinde başladıKOCAELİ (İGFA) -

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin desteğiyle ‘’12. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” ve “Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler” kongrelerine ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda gerçekleşen program 3 gün sürecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve ürün haline getirilmesi üzerine, ülkemizin en büyük tesisini ve projesini hayata geçirmiş olması nedeniyle bu yıl Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik bitki konusunun detaylıca gündeme getirilmesi amacıyla düzenlenen kongre ilk gün büyük ilgi gördü. Açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sağlık İl Müdürü Yüksel Pehlevan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“GELENEKSEL TIP, SAĞLIK SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEK”

Kongrenin açılış programını Kongre Başkanı Dr. Kanat Tayfun yaptı. Tayfun, “Bu platformları yaptığımız işin en güncel bilimsel sonuçlarla ve deneyimlerle harmanlayarak aktarılmasını çok değerli buluyoruz. Önemli bir nokta. Yaptığımız işin mucizevi olmadığını, bilimsel temelleri olduğunu, halen açıklanamayan konuların da bilimsel çalışmalarla açıklanabilir hale geldiğini göstermeye çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki yıllarda geleneksel tıbbın sağlık sistemine entegre edilmesi ve modern tıpla geleneksel tıbbın beraber çalışması için düzenleme yapılması konusunda üye ülkelere çağrı yapacak. Önümüzdeki yıllarda bu konuda dünyada başarılı sonuçları ile örnek alınacak bir ülke olacağına inancımız tam” ifadesini kullandı.

“ŞEHRİMİZE HOŞGELDİNİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Farklı farklı alanlarda farklı farklı tartışmalar yapılıyor gibi görünse de aslında bu birlik tartışması, tıpta birlik tartışması sadece tıpta değil başka dallarda da var. Şu anda geleneksel olan tıp, hali hazırda yerleşik olan. Tıp her yerde uygulanan tıp. Ama belki en önemli vurgu sizin yaptığınız vurgu; bütünsellik. Hepsini bir arada gören bizim mesele. Alanda da benzer tartışmalar vardır. Tek tek parçaların toplamı, toplamda aynı şey değildir, bütünle aynı şey değildir. Bugün de yine geçerli. Yerleşik olan tıpta birçok hastalık tedavi ediliyor ama bazen o yerleşik insanın aklının da tuzağı haline gelebiliyor. Yani o pencereden bakmaya, sadece ve sadece oradan bakmaya başladığınızda, aslında belki orada duran çok önemli bir hakikati bile gözden kaçırmaya da sebep olabilir” ifadesini kullandı.

“ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ”

‘’Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak hep daha iyisini yapmak, daha iyisini yapmak için gösterilen gayretlere ev sahipliği yapıyoruz’’ diyen Başkan Büyükakın, “Biz de buradan bakıyoruz. Aramakta olduğunuz şey, bulmak için çaba gösterdiğiniz şey çok kıymetli. Biz de belediye olarak benzer şeyler yapıyoruz. Mesela tarımda sıkıntılı alanları görüyoruz. Var olan yollarla devamı mümkün değil. Bunun farkındayız. Diyoruz ki; katma değeri yüksek alanlarda bir şeyler yaptıralım. Çiftçimiz orada ekmeye devam etsin. Çünkü bu toprakların ekilmeye ihtiyacı var. Çünkü gıda güvenliği sorunu en az diğer güvenlik sorunlarına eşdeğer mahiyette. Küresel ısınmayla birlikte düşündüğümüzde bambaşka yerlere doğru gidiliyor diyoruz. Aslında hepimizin aynı mantıkta çalışması gerekiyor. Disiplinler arası çalışmaların öne çıktığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu arayışları var gücümüzle destekliyoruz. Son olarak Kocaeli ile ilgili bir şey söyleyeyim. Evet, İstanbullular, İzmirliler, başka şehirlerde yaşayanlar, kirli, isli, puslu kokan bir sanayi şehri zannettiğiniz Kocaeli; öyle bir şehir değil. Kocaeli; yüzde ellisi orman, yüzde otuzu tarım arazisi olan, sadece yüzde 1 buçuğu sanayi alanı olan bir şehir. Dokuz tane mavi bayraklı plajı olan, doğa sporlarını yapabileceğiniz, trekking yapabileceğiniz muhteşem bir şehir’’ açıklamasını yaptı.

3 GÜN BOYUNCA ETKİNLİK

Üç gün boyunca sürecek olan kongrede; Akupunktur, Fitoterapi, Ozon, Homeopati, Osteopati, Fonksiyonel Tıp, Kupa Terapi, Hirudoterapi, Mezoterapi, Apiterapi, Hipnoz, Proloterapi, Müzik Terapi, Refleksoloji, Larva Uygulaması, Nöralterapi, Biyorezonans, Uygur Tıbbı, Ayurveda, Hippoterapi, Balneoterapi gibi tedavi yöntemlerine dair uzmanlar tarafından sunumlar yapılacak. Toplamda 42 oturum, 33 atölye ve 2 uydu oturumunda 118 davetli konuşmacı sunumlarını gerçekleştirecek.

KONGRE 42 OTURUM YAPILACAK

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki son bilimsel verileri hem akademik camia ile hem de halkımızla paylaşmak için; Dr. Kanat Tayfun Fonksiyonel Tıp oturum başkanı, Didem Tuba Akçalı Ozon oturum başkanı, Hüseyin Nazlıkul Nöralterapi oturum başkanı, Ahmet Yaser Müslümanoğlu İnfertilitede Getat oturum başkanı, Ahmet Aydınalp Dermatolojik Hastalıklarda Getat oturum başkanı, Mahmut Tokaç Pediatrik Hastalıklarda Getat oturum başkanı, Ahmet Kalaycıoğlu Manuelterapi oturum başkanı, Kübranur Ünal oturum başkanı, Oğuzhan Gündüz Ayurveda oturum başkanı, Emel Gökmen Akupunkturda Anatomi ve Auriküloterapi oturum başkanı, Asuman Kaplan Algın Beslenme oturum başkanı, Baha Çelik Akupunktur oturum başkanı, Ayfer Kuzulugil Mezoterapi oturum başkanı, İlhan Öztekin İnflamasyon ve Getat oturum başkanı, İlker Solmaz Olgular İle Proloterapi oturum başkanı, M. Mustafa Çiftci Osteopati oturum başkanı, Cüneyt Bozer Posturoloji oturum başkanı, Mehmet Tuğrul Cabioğlu Geleneksel Çin Tıbbı oturum başkanı, Esra Kırsever Biyorezonans oturum başkanı, Hasan Doğan Homeopati oturum başkanı, Deniz Aracı Hipnoz oturum başkanı, Fatma Özlem Sapmaz Manuelterapi ve Refleksoloji oturum başkanı, Mağfiret Abduveli Bozlar Uygur Tıbbı oturum başkanı, Hasan Karaağaç, İpek Süntar, Mahfuz Elmastaş, Ahmet Yaser Müslümanoğlu-Salih Mollahaliloğlu, İlkay Erdoğan Orhan, İ.İrem Tatlı Çankaya, Ulvi Zeybek, Sinan Akkurt yer alacak. Uydu oturumunda ise Ahmet Özyazgan: Bodymatrıx, Ali Özden Öztürk Ağrı Tedavisinde Getat oturum başkanı, Batu Bayar Kupa Uygulaması oturum başkanı, Salih Mollahaliloğlu Onkolojik Hastalıklarda Getat oturum başkanı, Ali Timuçin Atayoğlu yara tedavisinde getat uygulamaları oturum başkanı, Ali Timuçin Atayoğlu Apiterapi oturum başkanı, Mehmet Zafer Kalaycı, Ahmet Kalaycıoğlu, Fatma Sezer Şenol Deniz, Süleyman Ersoy oturum başkanlığında 42 oturum ile gerçekleşen kongre sözlü bildiriler ile sona erdi.