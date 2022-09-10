Kocaeli'nde 800CK hattı 11 Eylül’de sona eriyor

Kocaeli Büyükşehir’in her yıl yaz mevsiminde faaliyete aldığı 800CK hattı 11 Eylül Pazar günü saat 23:00’da Cebeci’den İzmit’e son seferini yapacakKOCAELİ (İGFA) - UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilen 800 Cebeci (800C), 800 Kerpe (800K) ve 800 Kerpe Cebeci (800CK), yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşları Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaştırdı. Tatil otobüsü olarak adlandırılan bu 3 hat ile vatandaşlar; Kerpe, Kefken, Cebeci ve Kumcağız sahillerine ulaştı. 800 CK hattı bu sezon son seferini 11 Eylül Pazar gecesi saat 23.00’te yapacak.

KONFORLU YOLCULUK

Yaklaşık 3 ay boyunca mavi bayraklı sahillere ulaşmak isteyen vatandaşları aktarmasız ulaştıran otobüsler sıklıkla tercih edildi. Henüz yaşını doldurmamış otobüslerle vatandaşlar konforlu ve güvenli yolculuğun keyfini çıkardı. Her gün Körfez’den başlayan yolculuk Cebeci’de son buldu.

KADINLAR PLAJINA ULAŞIM

Hafta sonu 800K ve 800C, hafta içi 800CK hattı ile özellikle Miço Kadınlar Plajı’na gitmek isteyen kadınlarında tercihi bu otobüsler oldu. Körfez ilçesinden başlayan yolculukla Kandıra Kadınlar Plajına kadar aktarmasız seyahat edilebilen otobüs sıklıkla tercih edildi.