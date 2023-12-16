Kocaeli'nde 50 yıllık hayalin ilk test sürüşü gerçekleşti

Kocaeli'nin 50 yıllık hayali Kartepe Teleferik projesinde güvenli bir sürüş için ilk test sürüşü gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, şehri turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak Kartepe Teleferik Projesinde sona yaklaşılıyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde keyifli bir yolculuk sağlayacak Kartepe Teleferik Projesi kapsamında son olarak güvenli sürüş için kabinler hatta alınarak test sürüşü gerçekleştirildi. Kocaelilerin 50 yıllık hayaline kavuşmasına çok az kaldı.

KABİNLER HATTA ALINDI

Kartepe Teleferik Projesi artık hayal olmaktan çıkıyor. Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe Teleferik Projesinde yüzde 95 oranında ilerleme sağlanarak güvenli test sürüşleri aşamasına geçildi. Kocaeli ve Kartepe’yi turizmde gözde yapacak projede gidiş-geliş 9 bin 736 metre uzunluğundaki çelik halatlar gerildi ve tüm kabinler getirildi. Makine, motor ve hat testlerinin yapıldığı projede, ilk test sürüşünün de gerçekleşmesiyle yılların hayaline bir adım daha yaklaşıldı.

TÜRKİYE’DE İLKLERİN TELEFERİĞİ

Kartepe Teleferik Projesinin bir başka özelliği de bazı ilkleri bünyesinde barındırması. Kartepe Teleferiğinde yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10’ar kişilik 73 adet kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak.