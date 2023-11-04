Kocaeli'nde 188 okula basket ve voleybol sahası
Kocaeli'nde Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında 2023 yılında 188 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği proje, çalışma ve etkinliklerle kentin sosyal yaşamına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlere verdiği destekle gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunuyor. Büyükşehir ekipleri Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında 2023 yılı içerisinde Kocaeli genelindeki 188 okula daha basketbol ve voleybol sahası yaptı.
175’İ TAMAMLANDI, 13’Ü DEVAM EDİYOR
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Potasız Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde talep ve ihtiyaca göre çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2023 yılı kapsamında 175 okuldaki asfalt serimi, zemin saha boyama ve diğer işler tamamlanarak pota imalatı ile basket ve voleybol saha oluşturma çalışmaları gerçekleştirildi. 13 okuldaki çalışmalar ise devam ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|11
|31
|2. Fenerbahçe
|10
|30
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|11
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Pendikspor
|11
|10
|16. Konyaspor
|10
|9
|17. Gaziantep FK
|10
|9
|18. Başakşehir
|10
|8
|19. İstanbulspor
|10
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|11
|16
|8. Ahlatçı Çorum FK
|11
|15
|9. Keçiörengücü
|11
|15
|10. Manisa FK
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Las Palmas
|12
|17
|10. Valencia
|11
|15
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3