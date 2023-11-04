Kocaeli'nde 188 okula basket ve voleybol sahası

Kocaeli'nde Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında 2023 yılında 188 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği proje, çalışma ve etkinliklerle kentin sosyal yaşamına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlere verdiği destekle gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunuyor. Büyükşehir ekipleri Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında 2023 yılı içerisinde Kocaeli genelindeki 188 okula daha basketbol ve voleybol sahası yaptı.

175’İ TAMAMLANDI, 13’Ü DEVAM EDİYOR

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Potasız Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde talep ve ihtiyaca göre çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2023 yılı kapsamında 175 okuldaki asfalt serimi, zemin saha boyama ve diğer işler tamamlanarak pota imalatı ile basket ve voleybol saha oluşturma çalışmaları gerçekleştirildi. 13 okuldaki çalışmalar ise devam ediyor.