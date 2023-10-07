Kocaeli Kuzuyayla'daki sosyal alanlarda hummalı çalışma

Alt ve üst yapı çalışmaların devam ettiği Kocaeli Kartepe Teleferik projesi kapsamında Kuzuyayla’daki sosyal alanlar doğaseverler için hazırlanıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürecek Kartepe Teleferik projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda 200 bin metrekarelik alanda çalışmalar devam ediyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının eşgüdümlü olarak yürütüldüğü proje, titiz bir şekilde ilerliyor. Vatandaşların yoğun ilgi göstereceği Kuzuyayla, doğaseverler için alternatif seçenek olarak en önlerde yer alacak.

200 BİN METREKARELİK ALANDA

200 bin metrekarelik proje kapsamında piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak. 285 kişiye aynı anda hizmet verecek restoranın ilerlemesi yüzde 40’a ulaştı. Diğer noktalarda da çalışmalar eş güdümlü olarak sürüyor.

DERBENT-KUZUYAYLA ARASINDA

Derbent’ten Kuzuyayla’ya varacak teleferik hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kartepe Teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI DA YAPILIYOR

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye yönelik yatırımları sadece üst yapı ile sınırlı kalmıyor. Alt yapıya da el atan Büyükşehir, içme suyu ve atık su hatları için de çalışmalar yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede inşa edilecek yeni sosyal tesislerin içme suyu ve atık su ihtiyaçları karşılanmış olacak. Büyükşehir tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Kuzuyayla’nın çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.