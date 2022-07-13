Kocaeli Kuruçeşme tramvay hattında kiriş imalatı için gün sayılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattında, geçişi sağlayacak 332 metre uzunluğundaki köprünün çelik kirişlerinin montajı yakın zamanda başlanacak.KOCAELİ (İGFA) - Betonarme olarak imal edilen başlık kirişlerinin hemen altında tramvay ve çelik kirişlerin yükünü absorbe edecek sismik izolatörlerin montajı da kısa süre sonra tamamlanacak.

BİN 500 TON ÇELİK KULLANILACAK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri proje dahilinde 332 metrelik köprüyü taşıyacak olan 9 ayaktan 8’inin inşasını tamamladı. Bir ayağın ise son olarak başlık kirişi yapılıyor. İş kapsamında testleri tamamlanan sismik izolatörlerin montajı yakın zaman sonra bitirilecek.

Toplamda 18 metre uzunluğunda 150 adet çelik kirişin ayaklar üzerine yerleştirileceği projede bin 500 ton çelik kullanılacak. Proje çalışmaları kapsamında köprü yaklaşımlarının iniş ve çıkışlarında zemin iyileştirmeleri tamamlanırken trafo yapısının temel kazısı sonrası betonarme imalatlarına başlandı.

2 YENİ YAYA ÜST GEÇİDİ

Proje kapsamında Kuruçeşme girişteki özel hastane ve İzmit Lisesi önüne inşa edilen iki yeni yaya üst geçidi tamamlanarak hizmete sunulmuştu. Özel hastane önüne inşa edilen yaya üstgeçidi 59 metre, İzmit Lisesi önüne inşa edilen yaya üstgeçidi 52 metre uzunluğuna sahip.