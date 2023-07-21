Kocaeli: Körfez’i sonuna kadar temizleyeceğiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme projesinde yapılan çalışmaları basın mensuplarına yerinde anlattıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda ilk 100 tüpte kurutma işlemi tamamlandı ve ikinci aşamaya geçildi. Yapılan başarılı çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu gazetecilere yerinde anlattı. Projede gelinen son durumu gazetecilerle paylaşan Gündoğdu, “Toplam 720 hektarlık alanda çalışıyoruz. Bu çalışmamız 5 yıl boyunca sürecek ve Körfez’i sonuna kadar temizleyeceğiz” dedi.

İzmit Körfezi’ne yeniden hayat verecek Dip Çamuru Temizleme Projesi hakkında basın mensuplarına bilgi veren Genel Sekreter Gündoğdu, şu ana kadar 2 bin metreküp dip çamurunun çıkarıldığını söyledi. Günlük 72 metreküp çamurun susuzlaştırıldığını aktaran Gündoğdu, “Biz burada çalışmaya başladığımızda en çok, çamur çıktığında oluşacak koku soruldu. Ancak şu anda hiçbir koku yok. Çok özel bir tekstil ürünü olan geotekstil tüplerinde yaz aylarında 15-20 günde, kışın ise değişen sürelerde çamur yüzde 60 kuruyor. Kuruyan çamur, Kuzey Marmara Otoyolu için açılan taş ocaklarına götürülecek. Doldurulan taş ocakları rekreasyon alanına dönüştürülecek ve ağaçlandırılacak” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ’DE BİYOÇEŞİTLİKİK ARTACAK

Çalışmalar bittikten sonra Körfez’in deniz canlıları için dev bir akvaryuma dönüşeceğini dile getiren Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti: “Çamur dışında denizden çıkan diğer atıkları ve çöpleri İZAYDAŞ’a gönderiyoruz. Bu çalışma 5 yıl içinde bitecek ve bittiğinde biz denizin altındaki çamur tabakasını alacağız. Körfez, deniz canlılarına hayat verecek.” Genel Sekreter Gündoğdu açıklamalarının ardından basın mensuplarına tüpleri gezdirdi. Gündoğdu, kurutulan bir tüpü açarak çamurun bertaraf yerine taşınmasını da başlattı.