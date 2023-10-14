Kocaeli Kitap Fuarı'nda son 2 gün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 7 gün geride kaldı.KOCAELİ (İGFA)- 7 gün boyunca Kocaeli ve çevre illerden gelen yüzbinlerce kitap sever sevdikleri kitaplar, yazarlar, gazeteciler, tarihçiler, düşünürler ve sanatçılarla buluştu. Yarın akşam ‘’gelecek sene tekrar buluşmak dileğiyle’’ kapılarını kapatacak Kocaeli kitap Fuarında son 2 gün. Sevdiğiniz yazarları dinlemek, en sevdiğiniz kitapları uygun fiyatlar ve yer yer %50’yi bulan indirimlerle alabilmek için son 2 gün.

Bu arada Kitap Fuarının bu yılki konsepti içinde yer alan tek parçalık ve 8 bin metrekarelik dev çadır da çok beğenildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nin otoparkına kurulan çadır içinde mevcut ağaçlar özenle korundu. Yayınevleri, sahaflar ve STK’ların yer aldığı dev çadır, ferah ortamının yanı sıra stantlarda düzenlenen farklı etkinliklerle de fuara gelenlerin keyifli vakit geçirdiği bir alan oldu.