Kocaeli Kitap Fuarı'nda Ortaylı'ya büyük ilgi

Cumhuriyet’in 100. Yılı konulu söyleşi için Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan tarihçi İlber Ortaylı’ya Kocaelililer yoğun ilgi gösterdiKOCAELİ (İGFA) - Ünlü tarihçi ve bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda büyük ilgi gördü. Saatler öncesinden Akçakoca Konferans Salonu’na akın eden Kocaelililerin büyük bölümü Ortaylı’yı yaklaşık 1 saat boyunca ayakta dinledi. Etkinlik alanında kurulan dev ekrandan da takip edilen Ortaylı, “Manzaradan çok mutluyum. Çocuk tarihçisi diyecekler herhalde. Çok mutluyum. Okuyucu yaş ortalaması düşüyor herhalde. Amacım da budur” dedi.

EĞİTİMCİ BELEDİYELER VURGUSU

Cumhuriyet’in 100. Yılı konulu söyleşinde konuşan Ortaylı, “100. yılda Türk gençliğinin önemli bir eksikliği şiirden uzak kalması oldu. Şiir bilmezseniz yabancı dil de öğrenemezsiniz. Yabancı dili de daha doğru telaffuz edersiniz. 60 yıl önceki Türkçe’ye Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice ve İtalyanca kelimeler girmiştir. O dillerde de Türkçe’den etkiler görmek mümkündür. 60 yıldır bozulan eğitim kurumumuzun düzeltilmesi gerekiyor. Bakanlıklara, bizlere, hepimize büyük iş düşüyor. Belediyeleri eğitimci olmayan ülkeler adam olmuyorlar. Belediyelere büyük iş düşüyor” dedi.

“KİMSE DİLİNİ, DİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ”

Güncel tartışmalara da değinen Ortaylı, “Bu memlekette kimse dilini, dinini değiştirmiş değildir. Camiler ahır olmuştur. Doğrudur. Ama zaten camiler bakımsızdır. Anadolu bir takım muhteşem camiler, cemaat varsa yaşıyor. Harf devriminin amacı okuma yazmayı artırmaktır” ifadelerini kullandı.