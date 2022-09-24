Kocaeli Karamürsel'e Gündoğdu

Karamürsel merkezinde bulunan Karabali Cami ve Hamam onarımının tamamlanmasının ardından başlayan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yapılanlar hakkında bilgi aldı.KOCAELİ (İGFA) - Tarihi yapıları koruyarak kültürel mirasa sahip çıktıklarını belirten Gündoğdu’ya Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya ve Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti.

TARİHİ YAPI ÖN PLANA ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi, Karamürsel merkezde önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Tarihi Karabali Cami ve Hamamı’nın restorasyonunun ardından şimdi de meydan düzenlemesi yapılıyor. Projenin sadece bir meydan düzenlemesinden ibaret olmadığını belirten Genel Sekreter Gündoğdu, aynı zamanda kentsel dönüşüm projesi olduğunu vurguladı.

TAM ANLAMIYLA BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM

Genel Sekreter Gündoğdu, “Dışarıdan bakıldığında restorasyon ve ardından meydan düzenlemesi olarak görülebilir. Ancak proje tam anlamıyla bir kentsel dönüşüm projesidir. Meydan olacak alanda bulunan binaları kamulaştırarak yıktık. Karamürselliler için bir yaşam alanı haline getirmek için kolları sıvadık. Hem tarihi yapıyı gün yüzüne çıkardık hem de vatandaşlarımızın nefes alacağı bir alan oluşturmak için çalışmalara başladık. Proje kentsel dönüşüm projelerinin en güzel örneklerinden biridir” ifadelerini kullandı.

SÜS HAVUZU DA YAPILACAK

Proje kapsamında tarihi Karabali Cami ve Hamamı’nın çevresinde 1106 metrekare meydan yapılacak. İş kapsamında meydanda oturma bankları, ahşap pergolalar, bitki saksıları, fıskiyeli süs havuzu yapılacak. Sert zeminler gri ve pembe andezit ile kaplanacak.

YENİ ŞADIRVAN YAPILDI

İş kapsamında meydanda Türk motifi granit imalatlarına başlandı. Betonarme saksı imalatları tamamlanırken ahşap kaplamaları devam ediyor. Kullanılmaz hale gelen eski şadırvan yıkılırken yeni şadırvanın yapımı tamamlandı. Pergola ve taş duvar imalatları ise devam ediyor.

1532’DE İBADETE AÇILDI

Şeyh Edebali'nin soyundan gelen Kara Balibey İbn-i Ahmet tarafından yaptırılan ve 1532'de ibadete açılan tarihi Karabali Cami ve Hamamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında aslına uygun olarak restore edilmişti.