Kocaeli İzmit'ten 42'nci araç deprem bölgesinde

Kocaeli İzmit Belediyesi 42’inci yardım aracını da afet bölgesine uğurladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi ve İzmit halkının el birliği ile hazırlanan yardım malzemeleri araçlara yüklenerek afet bölgesine doğru hareket ediyor. Geçtiğimiz gece itibariyle toplam 42’inci yardım aracı da bölgeye hareket etti

İzmit Belediyesi merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketlerinin ardından yardım ve destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler gönüllü vatandaşlarla birlikte yardım toplama merkezlerinde oluşturdukları paketleri el birliğiyle araçlara yüklüyor.

Yaşanan felaket sonrasında evleri yıkılan ve kış şartları nedeniyle zor günler geçiren afetzedelerin yanında olan İzmit Belediyesi ve İzmit halkının yardım araçları, bölgeye uğurlanmaya devam ediyor. ‘Sizi En İyi Biz Anlarız’ yazılı pankartların bulunduğu araçların 42’incisi de geçtiğimiz gece deprem bölgesine doğru uğurlandı.