Kocaeli İzmit'te yüzmenin yıldızı parlayacak

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi ve Yıldızlar Yüzme Kulübü, yüzme havuzu projesi için kolları sıvadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Yıldızlar Yüzme Kulübü ile birlikte kente değerli bir yüzme havuzu kazandırmak için kolları sıvadı. Kentimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcuların yetiştirileceği yüzme havuzunun Yahya Kaptan Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanıyor

PROJE DETAYLARI KONUŞULDU

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; Yıldızlar Yüzme Kulübü Temsilcisi Hakan Çakar ve Yıldızlar Yüzme Kulübü Onursal Başkanı Afife Beşik ile bir araya gelerek proje detaylarını konuştu. Toplantıda İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Emirşah Torun ve Cem Güler, Koordinatör Hakan Yalçın, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz de yer aldı.

"İNŞALLAH EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ"

Yüzme havuzu projesini çok önemsediklerini söyleyen Başkan Hürriyet, "Kentimizi ve ülkemizi temsil eden değerli sporcuları yetiştiren Yıldızlar Yüzme Kulübü ile birlikte bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah en kısa sürede meclisimizden de yetki alıp kente değer katacak bu projeyi yapacağız" dedi