Kocaeli İzmit'te yakacak desteği başvuruları alınıyor

Kocaeli'de sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, bu kış sezonu da ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışı ile İzmitli vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Ekonomik koşullar nedeniyle ısınma konusunda güçlük yaşayan vatandaşlar için harekete geçen İzmit Belediyesi bu yıl da yakacak desteği sağlayacak.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hak temelli bir anlayışla mevsim şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirme ve temel ısınma hakkına erişimi kolaylaştırmak adına 1-30 Kasım tarihleri arasında yakacak desteği başvurularını alacak. Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağlanacak.

BAŞVURU İÇİN

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar izmitkardeseller.com adresinden başvuru formunu doldurabilir, 0262 318 00 00 numaralı telefondan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlanabilir ya da Belsa B Blok 2. Kat’ta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yüz yüze başvurusunu yapabilir.