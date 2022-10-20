Kocaeli İzmit'te tehlike arz eden ağaca müdahale

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akarca Mahallesi’nde bulunan ve tehlike arz eden ağaç için önlemini aldı.KOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanına hizmet götürmeye devam ediyor. Ekipler, kentte kuruyan ve ömrünü tamamlayan ağaçlar için önlem almaya devam ederken son olarak Akarca Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi’nde bulunan ve eğik durumda olduğu için vatandaşlar için tehlike arz eden ağaca müdahale etti.

Akarca Mahallesi Fatma Seher Hanım Caddesi 1. Ada yöneticisi Orman İşletme Müdürlüğü’nden ağacın tehlikeli olması nedeniyle kesim raporu aldı.

Ada yöneticisi ve mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilme riski bulunan ağacın kesimini gerçekleştirdi.