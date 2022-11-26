Kocaeli İzmit'te Kocatepe’ye yeni merdiven
Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi 78. Sokak’ta başlattığı merdiven çalışması ile vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına merdiven yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi 78. Sokak’ta başlattığı merdiven çalışması ile bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracak.
ULAŞIMI ZOR OLAN BÖLGELERDE
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 45 metre uzunluk ve 2metre genişliğe sahip yeni merdiven ile Kocatepe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve kolay bir hale getirecek. Kısa sürede tamamlanacak olan çalışmaların ardından merdiven vatandaşların kullanımına sunulacak.
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