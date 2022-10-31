Kocaeli İzmit'te kamu mallarına zarar verildi!

Kocaeli'de İzmit Belediyesi emekçilerinin çalışmaları sonucunda modern bir görünüme kavuşan Rauf Orbay Sokak’ta kimliği belirsiz şahıslar, kamu mallarına zarar verdi. CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Rauf Orbay Sokak’ta işletmesi bulunan Mehmet Nazım Gençtürk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sabotaj imasında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin çalışmaları sonucunda şehrin cazibe merkezi haline gelen Rauf Orbay Sokak, görsel güzellikleriyle de vatandaşa hitap ediyor. Sokağın farklı noktalarına yerleştirilen çiçekler, betonlaşmaya yüz tutmuş şehrin güzellikleri olarak halka hitap etmekte.

İzmit Belediyesi emekçilerinin binbir emek ile yaptığı çalışmalar sonucunda İzmit’e kazandırılan Rauf Orbay Sokak’ta çiçek ve saksılar kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Toprakları saksılardan çıkarıp sağa sola savuran kimliği belirsiz şahısların kamu malına zarar vermesi bölge halkının büyük tepkisini çekti.

CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Rauf Orbay Sokak’ta işletmesi bulunan Mehmet Nazım Gençtürk sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Gençtürk yaptığı açıklamada, “İzmit Karabaş Mah. Rauf Orbay Sokak’ta sabaha karşı bütün çiçekler sökülüp yerlere atılmış.

Bu sokaktan bir gün önce binlerce kişilik Cumhuriyet Yürüyüşü korteji geçmişti ve bir yaprak dahi incinmemişti. Münferit bir olaydır diyeceğim ama Cebesoy Sokak’ta da benzer bir durum yaşanmış, altından planlı bir sabotaj çıkmaz umarım. İyiye, güzele, emeğe düşman kim varsa elleri kırılsın” dedi