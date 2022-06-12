Kocaeli İzmit'te istinat duvarı çöktü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöken istinat duvarına ilçe belediyesi anında müdahale etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yoğun yağmur yağışı sonrası Fatih Mahallesi’nde bulunan istinat duvarında oluşan hasarlara anında müdahale ederek can ve mal güvenliğini sağladı

Alınan bilgiye göre Fatih Mahallesi Öngelen Sokak’ta bir istinat duvarının çökmesi üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi, bölge sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hızlıca aksiyon alarak tehlikeyi ortadan kaldırdı.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, Yapı Kontrol Müdürü Ethem Can ve Zabıta Müdürü Ümit Fındık ile ekipler istinat duvarının çöktüğü bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Vatandaşları durumla ilgili bilgilendiren ekip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hızlı bir şekilde önlem alınan bölgede tahliyeye gerek kalmadı.