Kocaeli İzmit'te İpek Böceği Besleme Evi’nde üretim sürüyor

Kocaeli'de katma değeri yüksek alternatif iş imkânı oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, İpek Böcekçiliği Besleme Evi projesini başarıyla yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl dut fidanlarının dikildiği Süleymaniye Mahallesi’nde hayata geçirilen İpek Böceği Evi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bursa Kozabirlik Satış Kooperatifi Müdürü Ramazan Akyüz, İpek Böcekçiliği Besleme Evi’ni 30’uncu gününde ziyaret ederek ipek böceklerinin durumu hakkında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine ve böceklerin bakımını üstlenen Süleymaniye Köyü sakinlerinden 4 kadın çiftçiye bilgi verdi.

Projede görev alan 4 çiftçi kadın İpek Böceği Koza Evi’nde hem ipek böceği yetiştirmeyi öğreniyor, hem de yetiştirdikleri böcekler koza haline gelince kozaları, Kozabirlik’e satarak gelir elde etme imkânı bulacak.

İzmit Belediyesi Ziraat Mühendisi Burak Yıldız, her iki projede de sona yaklaştıklarını belirterek, "Böceklerimiz bir susam tanesi kadarken şu anda bir parmak boyuna ulaşmış durumda ve yakında koza örmeye başlayacaklar. Bu projede en büyük amacımız ipek böcekçiliğini İzmit’e geri kazandırmak. Köyümüzdeki 4 çifti kadın arkadaşımız ile bu işe giriştik ve bu projeye gönüllü olarak katılım sağladılar. Projenin sonunda kadın çiftçilerimiz bu işten kâr elde edecekler” diye konuştu.

Bursa Kozabirlik Satış Kooperatifi Müdürü Faik Ramazan Akyüz ise bulundukları yerde 4 kadın çiftçi ile bir ay önce başlayan projenin bölgeye bereket getirmesini diledi.