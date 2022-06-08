Kocaeli İzmit'te gönüllüler kıyıdan, dalgıçlar su altında temizledi

Kocaeli'de İzmit sahilinde kıyıdan gönüllüler, denizden ise balık adamlar temizlik yapıldıKOCAELİ (İGFA) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası kapsamında Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde Marmara Denizi etrafında çevre temizliği yapıldı. İzmit sahilinde yapılan temizliğin ardından Büyükşehir Belediyesi’nce faaliyete geçirilen ‘Sıfır Atık Mavi Ekip’ ve ‘Kocaeli Gönüllüsü’ tanıtımı yapıldı. ‘’Marmara’yı hep birlikte korumalıyız’’ diyen Başkan Büyükakın, Kocaelili vatandaşları çevre gönüllüsü olmaya davet etti.

MARMARA DENİZİ ETRAFINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Marmara Denizi’nin karşı karşıya olduğu kirlilik tehdidi ve müsilaj krizinin sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle Marmara Denizi Eylem Planı hazırlandı.

8 Haziran ise Marmara Belediyeler Birliği tarafından Marmara Denizi Günü ilan edildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası kapsamında Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde Marmara Denizine kıyısı bulunan belediyeler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca organize edilen program Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası arkasındaki sahil kesiminde gerçekleştirildi.

Programa Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, TEMA Vakfı, Nicomedia Su Sporlari ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü, Kocaeli İzcilileri, Kocaeli Gönüllüleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

KIYI ŞERİDİNDE VE SUALTINDA TEMİZLİK

Marmara Denizi’nin korunmasında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla protokol ve gönüllü vatandaşlar İzmit Körfezi etrafında temizlik çalışması yaptı. Gönüllüler Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının sahil kenarında çevre ve kıyı temizliği yaptı. Dalgıçlar ise İzmit Körfezi’nde dip temizliği yaptı. Temizliğin ardından su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanında sergilendi.