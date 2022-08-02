Kocaeli İzmit'te futbol sahalarına bakım

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Malta Mahallesi’nde bulunan futbol sahasının bakım ve onarımını gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların ve gençlerin daha güvenli ve konforlu alanlarda spor yapabilmesi adına kentin birçok noktasında futbol sahalarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler çalışmalar kapsamında son olarak Malta Mahallesi 32. Ada’da yer alan futbol sahasını bakımdan geçirdi.

Malta Mahallesi 32. Ada’da yer alan 42 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki halı sahada boyama ve tel çit değişimi yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla çocuklar hem spora teşvik ediliyor hem de daha iyi bir ortamda spor yapma imkanı buluyor.