Kocaeli İzmit'te 'Çilek Köy' hamlesi

Üreten belediye vizyonuyla üretime, üreticiye destek veren, atıl arazileri üretime açan İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesi’nde yer alan arazide Çilek Köy kurdu. 24 bin adet çilek fidesi toprakla buluştu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle yıllarca atıl bırakılan belediyeye ait arazileri değerlendirilmeye devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce Çayırköy Mahallesi’nde bulunan arazide mısır hasadının ardından şimdi de 5 dönüme yaklaşık 24 bin adet çilek fidesi ekildi. Nisan ayında hasadının yapılması planlanan çilekler için bugün Başkan Hürriyet sembolik bir ekim gerçekleştirdi.

Çilek köy ile ilgili bilgi paylaşan Başkan Hürriyet, “Uzun yıllardır atıl bırakılan, ekilmeyen, hiçbir şekilde değerlendirilmeyen İzmit Belediyesi'ne ait bir tarla burası. Göreve geldiğimizden bu yana üretime, üreticiye destek vermeye çalışıyoruz. Üretimin ne kadar önemli bir zenginlik olduğunu ve Türkiye’yi üretimin kurtaracağını her fırsatta sözlerimiz ve eylemlerimizle anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar çiftçiye destek vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında kendi üretim mekanizmalarımızı da arttırmaya çalışıyoruz. Bu tarlada daha önce mısır ekmiştik. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize destek vermek için mısır ekip hasat ettik ve silaj olarak dönemi geldiğinde kendilerine dağıtacağız. Şimdi de tarla boş kalsın istemedik. Sezon içerisinde üretilebilecek her türlü ürünü üretmeye çalışıyoruz. Buradaki mısır işimiz bittikten sonra buraya çok güzel bir çilek köy kurabiliriz dedik. Hemen kolları sıvadık. 8 dönümlük arazinin en az 5 dönümünü ekmek suretiyle yaklaşık 24 bin fideyi toprakla buluşturarak burada bir çilek köy oluşturduk” diye konuştu.

Sembolik bir ekim yaptıklarını ifade eden Başkan Hürriyet, asıl amaçlarının tarıma dikkat çekmek, farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi.

Üreten belediye vizyonuna uygun şekilde tarım arazilerinin atıl kalmaması için sürekli ürettiklerini belirten Hürriyet, "Çileklerimizi Nisan ayı gibi halkımızın katılımıyla beraber hasat edeceğiz. Bir çilek hasat şenliği yapmayı planlıyoruz. Eğitim kurumlarımızda eğitim verdiğimiz öğrencilerimize de bu alanlar bir uygulama bahçesi. Hasat dönemi de eğlenerek farkındalığın artacağı alanlar olacak. İnşallah Nisan ayında çileklerimiz olgunlaşacak, büyüyecek, kızaracak. Beraber toplayacağız. Toprağa, tarıma bir kez daha dikkat çekerek farkındalığını da arttırmış olacağız" diye konuştu.