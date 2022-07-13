Kocaeli İzmit'te bayram coşkusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramına özel düzenlediği bayram şenliği etkinliği İzmit kent meydanında bayramın 4. günüde aynı coşkuyla son buldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kent Meydanında düzenlenen Bayram şenliği etkinliği tüm coşkusuyla bayramın dördüncü günüde devam etti. Her şeyin düşünülerek organize edildiği şenlikte çocuklar, gençler ve aileler Kurban Bayramını coşkuyla kutladı. Çocuklar eğlence parkurlarında vakit geçirirken, gençler ve ailelerde çalan müziklerle eğlendi. Çocukların eğlencesine animatörler ve palyaçolar eşlik etti. İzmit halkının yoğun katılım gösterdiği kutlamalar çocukların gülümsemeleriyle şenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramının geleneksel coşkusunu kutlamak adına İzmit kent Meydanında kurban bayramın 2. Gününde başlayan etkinlikler saat 15:00 ila 20:00 arasında kent meydanında 3 gün boyunca devam etti. Bayramın son gününde de çocukların eğlenmesi için alana kurulan şişme oyun gruplarına ilgi oldukça yüksekti. Ayrıca çocuklar oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken, etkinlik boyunca patlamış mısır, macun, ve pamuk şekeri ikram edildi balonlar dağıtıldı.

İzmit Kent meydanında gerçekleşen bayram şenliğini etkinliğinde, Çocuklar için alanda palyaçolar eşliğinde sahne şovları gösterileri yapıldı. Çocuklar palyaçolar ile dans ederek, oyunlar oynadı. Alana çocuklarını getiren aileler için de ikram çadırı kuruldu. Çocuklar alanda gönüllerince eğlenirken gençler müzikler eşliğince halaylar çekip aileler de keyifli vakit geçirdi Kurban bayramının son günüde eğlenceyle son buldu.