Kocaeli İzmit'te Ayazma Kapalı Pazarı 'çelik' gibi oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önceki dönemde yapılan ve yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Ayazma Kapalı Pazarı’nda başlattığı yenileme çalışmalarında sona geldi. Pazar alanının çelik konstrüksüyondan yapılan çatı kaplaması tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki dönem tarafından yapılan ve yoğun kar yağışı sonrasında çatısı çöken Ayazma Kapalı Pazarı için de harekete geçerek esnafın mağduriyetini gidermek adına çalışmalara başlamıştı.

Bin 520 metrekare alana sahip, bölgenin hava koşullarına uygun olarak çelik konstrüksüyondan yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Ekipler çatı için 61 ton çelik malzeme kullanırken çatı 1554 metrekare sandviç panelle kaplandı.

Çatı revizyon çalışması en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yenileme çalışması ile birlikte hem esnafa hem de vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir alan oluşturulmuş olacak.