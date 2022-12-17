Kocaeli İzmit'te Atatürk Mahallesi’nde asfalt tamam

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Yükselen Sokak’taki asfalt çalışmalarını tamamladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde yol yapım ve bakım onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak, Alikahya Atatürk Mahallesi Yükselen Sokak’ta asfalt çalışması gerçekleştirdi.

118 TON ASFALT DÖKÜLDÜ

70 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki sokak boyunca asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, bu süreçte 61 ton PMT serimi yaptıktan sonra 118 ton asfalt ile çalışmalarını tamamladı. Yenilenen ve konforlu hale getirilen sokak kullanıma açılırken, bölge halkı da çalışmalardan ötürü İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.