Kocaeli İzmit'te aileler kurayla belirlenecek

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rekor başvuru alan Çınar Çocuk Evi’nden faydalanacak aileler kura ile belirleneceği duyuruldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen ve İzmitli vatandaşlartarafından rekor talep gören Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Çınar Çocuk Evi, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ön kayıtları tamamladı.

Çok sayıda ailenin ilk tercihi olan ve 2021-2022 Eğitim döneminde 64 çocuğa hizmetveren Çınar Çocuk Evi, mevcutta 90 olan kapasitesini velilerin memnuniyeti verekor başvuru nedeni ile daha fazla çocuğa hizmet verebilmek adına yeni dönemde118’e çıkardı. Eğitim kalitesi ve uygun fiyatıyla rekor başvuru alan ÇınarÇocuk Evi’nden faydalanacak aileler, noter huzurunda kura çekimi ilebelirlenecek.

Faaliyetlerine başlamasının üzerinden henüz 1 sene dahi geçmemesine karşın kaliteli eğitim anlayışıyla kentin marka eğitim kurumlarından biri olmayı başaran Çınar ÇocukEvi’nde eğitim görecek olan öğrenciler, yoğun ve kapasitenin üzerinde talepolması sebebiyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına noter huzurunda kuraçekimi ile belirlenecek.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli SosyalHizmet Uzmanları tarafından sosyal inceleme yapılarak değerlendirilecek olanbaşvuruların ardından kriterlere uygun adaylar, kura çekimine katılabilecekler.