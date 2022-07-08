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Kocaeli İzmit'te 40 bin kurban poşeti dağıtıldı
GÜNDEM 08.07.2022, 18:16
Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde vatandaşlara yönelik 40 bin kurban poşeti dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Kurban Bayramında çevre kirliliğini önlemek, kötü kokunun önüne geçmek ve kurbanlık etlerin muhafaza edilmesi adına arife gününde 40 bin kurban poşeti dağıttı.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Muhtar Hizmet Masası ekipleri tarafından Belsa Plaza, Kuruçeşme ve Alikahya hizmet binalarının önü ile Bekirpaşa meydanında dağıtılan kurban poşetleri vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
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