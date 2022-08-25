Kocaeli İzmit süper meyveyi sevdi... Aronyaya hibe destekler sürecek

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyanın altın gözüyle baktığı süper meyve aronya için hasat mutluluğu yaşandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin yetiştirdiği süper meyve aronyanın hasat etkinliğinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu sene de aronya üretmek isteyen çiftçiye hibe desteklerin süreceğinin müjdesini verdi. Başkan Hürriyet, “Aronya kısa bir süre önce devlet tarafından teşvikli ürünler arasına alındı. Bu konuda da öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz” dedi

Çiftçimize olabildiğince gübre desteğinden tohum desteğine fide desteğinden fidan desteğine kadar destek vererek hem üretiyor, hem de çiftçinin üretmesini kolaylaştırmak, girdi maliyetlerini düşürmek için Ziraat Odası ile birlikte kafa yorduklarını söyleyen Başkan Hürriyet, buğday çalışmalarından klasik tarım ürünlerine, silajlık mısır ekimlerinden alternatif ürünler bahçesine kadar 3 yıldır ciddi çalışmaları olduğunu söyledi.

Klasik tarım ürünleri üretelim, ürettirelim ama bunun yanında da alternatif gelir kaynağı oluşturacak ürünler sırasında 'süper meyve' olarak adlandırılan aronya ile karşılaştıklarını belirten Başkan Hürriyet, "İnsanların bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin önemli olduğunu ve insanların bu tarz ürünlere yöneldiğini gördüğümüzde aronya üretebiliriz, aronya bahçeleri kurabiliriz dedik. Üreticilerimize de bu alternatif ürünleri üretmelerini sağlayarak gelir kaynağı yaratabiliriz düşüncesiyle ilk burada aronya üretimine başladık. Önce bir deneyimleyelim biz de öğrenelim dedik. Öğrendiğimizi de bu uygulama bahçesinde çiftçimize aktaralım istedik. Hasadımızı da yine üreticiyle yapıyoruz" diye konuştu.

“ÇOK MUTLUYUZ”

"Toprağın bize teşekkürleri arasında Aronya’da bulunuyor" diyen Başkan Hürriyet, "Hepiniz görüyorsunuz ki dalları yere kadar sarkıyor. Hâlbuki daha birkaç ay önce bu tarlada çiçeklerle poz vermiştik. Muhteşem ürün verdi Aronya’mız. Bu bizim için çok önemli bir üretim hamlesi. Bu üretim hamlesi bize zenginlik olarak geri dönüyor. Bildiğiniz gibi bizim aronya hamlesinden sonra, Aronya meyvesi kısa bir süre önce devlet tarafından teşvikli ürünler arasına alındı ve çok ciddi bir devlet projesi haline getirildi. Bu konuda da öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

“KATKILARIMIZ SÜRECEK”

Bu arada geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “İzmit Kırsalında Alternatif Ürünler Tarımı” Projemiz kapsamında yüzde 90 hibe, yüzde 10 katkı payı ile aronya fidanlarının dağıtımına devam edeceklerini belirten Başkan Hürriyet, "Eylül ayının başında Aronya ile ilgilenen tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizin başvurularını almaya başlayacağız. Gerekli detayları Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzden de alabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarımızdan projemizin detaylarını takip edebilirsiniz" müjdesini de verdi.

Hasat etkinliğine katılan vatandaşlara aronyalı dondurma, meyvesuyu gibi birçok ürün ikram edildi.