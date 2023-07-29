Kocaeli İzmit'e Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adının verildiği Kadın Yaşam Merkezi’ni 5 Ağustos Cumartesi günü hizmete açacakKOCAELİ (İGF) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’ni kente kazandırmaya hazırlanıyor. Hacı Hasan Mahallesi Kolaylı Sokak No.28 adresinde hizmet verecek Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışı 5 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

BİRÇOK ALAN BULUNUYOR

Kadınlara yönelik birçok hizmet sunulacağı yaşam merkezinde; Dantel Sergi Alanı, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Tıbbi Aromatik Yağ Damıtma Laboratuvarı, Kişisel Danışma Merkezi, Ücretsiz Psikolog ve Diyetisyen, Hobi ve Workshop Atölyesi, Meditasyon ve Yoga Alanı bulunacak.