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Kocaeli İzmit'e Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi

GÜNDEM 29.07.2023, 16:56
Kocaeli İzmit'e Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adının verildiği Kadın Yaşam Merkezi’ni 5 Ağustos Cumartesi günü hizmete açacakKOCAELİ (İGF) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’ni kente kazandırmaya hazırlanıyor. Hacı Hasan Mahallesi Kolaylı Sokak No.28 adresinde hizmet verecek Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışı 5 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek. 

BİRÇOK ALAN BULUNUYOR 

Kadınlara yönelik birçok hizmet sunulacağı yaşam merkezinde; Dantel Sergi Alanı, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Tıbbi Aromatik Yağ Damıtma Laboratuvarı, Kişisel Danışma Merkezi, Ücretsiz Psikolog ve Diyetisyen, Hobi ve Workshop Atölyesi, Meditasyon ve Yoga Alanı bulunacak.

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