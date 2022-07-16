Kocaeli İzmit Belediyesi'nin desteği, çiftçinin emeğiyle berekete dönüştü

KOcaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Yerel Buğday Tohumunu Destekleme Projesi kapsamında daha önce İzmit çiftçisine dağıttığı Nusrat cinsi buğday tohumlarının Karaabdülbaki’deki hasatını üreticiyle birlikte yaptı. Büyük mutluluk yaşadığını belirten Başkan Hürriyet, “Çiftçimize verdiğimiz desteğin, birlikte verdiğimiz emeğin berekete dönüştüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyorum” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası ortaklığında yürütülen Yerel Buğday Deneme Projesi kapsamında 438 üreticimize yüzde 90 hibeyle verilen ‘Nusrat’ cinsi buğday tohumunun hasadı gerçekleştirildi. Karaabdülbaki köyünde gerçekleştirilen hasada İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Karaabdülbaki Muhtarı Hüdayim Yılmaz ve üreticiler katıldı. Dağıtılan tohumların ilk hasadındaki bereket, çiftçinin de yüzünü güldürdü.

“BU PROJEYE ÇOK EMEK VERDİK”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet hasat sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İzmit Ziraat Odası ile birlikte yerel buğday tohumu üretimini arttırma projemiz vardı. Bu projeye çok emek verdik. Yaklaşık 1 yıl boyunca bir deneme çalışması yaptık. Öncelikle 5 çeşit buğday tohumunu toprakla buluşturmuştuk. Bu 5 çeşit buğday tohumundan hangileri bu kentin havasına, suyuna, toprağına daha uyum sağlayacak diye deneme yaptık.

“5 TOHUM ÇEŞİDİ DENENDİ”

Yerel üreticimizin daha fazla üretmesi ve üretirken de iyi tarım uygulamalarını yapabilmeleri çok kıymetliydi. Girdi maliyetlerini azaltmamız gerekiyordu. Deneme çalışmalarımız sonrasında alanında uzman ziraat mühendislerimiz sürekli kontrol yaptılar. Hangi tohum çeşidi daha uygun diye çalışıldı. Nusrat tohumunun toprağımıza ve suyumuza çok daha uygun olduğu ortaya çıktı.

“NUSRAT TOHUMU ÖNE ÇIKTI”

Sonrasında da ziraat odamızla beraber buğday üreticisi 450 çiftçimize yüzde 90 hibeyle buğday tohumu desteği verdik. Desteği alan yerli üreticilerimiz yerli tohumu ektiler şimdi artık hasat zamanı. Projemizin aslında meyvelerini toplamaya başladık. Bu tarlada buğdayın sürümünü gerçekleştirdik. Çiftçimizden aldığımız bilgi gerçekten nusrat tohumunun diğer cinslere göre daha güzel ürün verdiği yönünde.

“ÜRETİCİYE DESTEK VERİYORUZ”

Çiftçimizin daha fazla buğday üretmesini sağladığımız önemli bir proje. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan dolayı oluşan gıda krizi ile birlikte aslında buğday üretiminin önemini anladık. Toprağın zenginliğini daha fazla kullanmalıyız. Biz de imkanlarımız ölçüsünde tüm çiftçilerimize destek vermeye devam ediyoruz.

“PROJEMİZİN MEYVELERİNİ ALIYORUZ”

Yerel buğday tohumu üretimini destekleme projemizin meyvelerini almaktan dolayı mutluyuz. Ziraat odamıza öncülüğü ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tohumlarımız verimli olsun ve daha çok üretelim. Bir sonraki sene daha çok destek verelim daha çok çiftçi üretsin istiyoruz.”

KARAASLAN:BAŞKAN HÜRRİYET’İN EMEĞİ ÇOK

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ise konuşmasında, “İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu projede gerçekten katkısı ve emeği var. Proje başarılı oldu. Çiftçilerimizle şu anda aldığı üründen memnun. Allah bereket versin” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: TERTEMİZ BİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKTI

Karaabdülbaki Köyü Muhtarı Hüdayim Yılmaz, “Üreticilerin desteklendiğinde sonucun ne kadar olumlu olduğunu görüyoruz bugün. Tertemiz bir ürün ortaya çıktı. Tüm çiftçilerimize bereketli olur İnşallah. Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

“GÜZEL ÜRÜN ALDIK”

Çiftçiler ise hasat sonrası yaptıkları konuşmada, “Bu tohumu ilk defa denedik, toprağımıza uygun olup olmadığını bilmiyorduk. Elimizden geldiği kadar bakımını yapmaya çalıştık. Karşılığında da güzel bir ürün aldık, bereketli bir ürün çıktı ortaya. Tüm çiftçilerin ürünleri bereketli olsun” diyerek düşüncelerini dile getirdiler.