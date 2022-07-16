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Kocaeli İzmit Belediyesi'nden vatandaşa helva ve cüz
GÜNDEM 16.07.2022, 10:30
Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, tüm şehitlerimizi anmak için Fevziye Camii’nde irmik helvası, cüz ve çikolata dağıttıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü vesilesiyle tüm şehitlerimiz için Fevziye Camii’nde vatandaşlara irmik helvası, cüz ve çikolata dağıtıldı.
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler ve Basın Sözcüsü Cem Şakoğlu, Koordinatör Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri Ali Filiz ve Turgay Oruç, Cuma namazı sonrası vatandaşlara irmik helvası, cüz ve çikolata ikramında bulundu.
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