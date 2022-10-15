Kocaeli İzmit Belediyesi'nden engelli vatandaşa ulaşım kolaylığı

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Sarışeyh Mahallesi Sarıhocalar Mevkiinde engelli vatandaşın kullandığı toprak yolda beton çalışması gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Engelli vatandaşların hayata daha rahat entegre olabilmesi adına çalışmalarına devam eden Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Sarışeyh Mahallesi, Sarıhocalar Mevkii’nde ikamet eden Oktay Namdar isimli engelli vatandaşın evinin önündeki ulaşımını rahatlattı. Namdar ve ailesinin İzmit Belediyesine yazdığı dilekçe sonucunda harekete geçen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 50 metre uzunluğu bulunan yolda beton dökme çalışmasını tamamladı.

NAMDAR, “BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 25 metreküp beton dökerek tamamladığı çalışmaların ardından konuşan Oktay Namdar, “Talebimi geri çevirmeyip ulaşımımı kolaylaştıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür ediyorum” dedi. Sarışeyh Mahallesi Muhtarı Tuncay İnce’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.