Kocaeli İzmit Belediyesi'nden Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklar için Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi gerçekleştirecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi çocukların gelişimlerine katkı vermek adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de bu çalışmalar kapsamında İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 5 Temmuz tarihinde Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi gerçekleştirecek.

İlkokul ve ortaokul seviyesindeki çocukların katılabileceği etkinliğin başvuruları 20-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 3’ncüsü düzenlenen program yaz kursları kapsamında ve Belsa Plaza B Blok’ta olacak. Başvurular www.izmit.bel.tr adresinden gerçekleştirilecek. Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’ne çok sayıda çocuğun başvuruda bulunması bekleniyor. Etkinlik hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar (0262) 318 00 00 – 47 04 numaralı hattı arayabilirler.