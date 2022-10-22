Kocaeli İzmit Bal Günleri etkinliği başladı

İzmit Belediyesi ve Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında düzenlenen İzmit Bal Günleri etkinliği İzmit Belediye Meydanında başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ndeki bal üreticileri desteklemek amacıyla İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında düzenlenen İzmit Bal Günleri, İzmit Belediye Meydanında başladı. Bal üreticilerini ve tüketicileri bir araya getiren İzmit Bal Günleri etkinliği 23 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ MEMNUN

Üreten ve üreticiyi destekleyen İzmit Belediyesinin geleneksel olarak gerçekleştirdiği İzmit Bal Günleri etkinliği ilk günden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar stantları boş bırakmazken üreticilerin de yüzü güldü. Vatandaşlar bu anlamlı etkinlikten dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.