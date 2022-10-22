Kocaeli İzmit Atık'a kayıtsız kalmadı
Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi’nin “Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık” konulu paneli geçtiğimiz gün Ankara’da tamamlandı. Programda İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca tecrübelerini katılımcılara aktardı.KOCAELİ (İGFA) - 2010 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen, Türkiye’nin 2053 vizyonundaki sürdürülebilir yeşil kalkınmaya ulaşmasında stratejik önemi olan Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi (TÜRKTAY’ın) 12’nci paneli geçtiğimiz günlerde, “Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık” ana temasıyla Prof. Dr. Cengiz Türe moderatörlüğünde Ankara’da gerçekleştirildi.
PROGRAMA ÇETİN SARICA KATILDI
“Türkiye’de Yeşil Kalkınmanın Enerjisi; Atık” ana temasıyla gerçekleştirilen 12. TÜRKTAY geçtiğimiz 11 yılda olduğu gibi bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesine, daha etkin atık yönetimi politikalarının gelişimine katkı sunmaya ve bu yönde stratejiler geliştirilmesine öncülük etti. Programa konuşmacı olarak İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Afşin, ENVITEC Çevre Teknolojileri Genel Müdürü Ramy Sarkis katıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Antalyaspor
|10
|10
|14. Karagümrük
|9
|9
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Pendikspor
|9
|18
|3. Keçiörengücü
|10
|18
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|9
|17
|6. Manisa FK
|9
|15
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Rizespor
|9
|13
|9. Samsunspor
|9
|13
|10. Tuzlaspor
|9
|12
|11. Bandırmaspor
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Valencia
|10
|15
|9. Villarreal
|10
|15
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Almeria
|10
|10
|14. Celta Vigo
|10
|10
|15. Mallorca
|10
|9
|16. Espanyol
|10
|9
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|10
|7
|20. Elche
|10
|3