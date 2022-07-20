Kocaeli İtfaiyesinin gönüllü ordusu büyüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Gönüllü İtfaiyecilerin eğitimleri devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999’da asrın felaketi Marmara Depremi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Gönüllü İtfaiyecilik Projesi büyümeye devam ediyor. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Gönüllü İtfaiyeciler, itfaiye müdahale hizmetlerine önemli katkı sunuyor.

1999 yılında merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos depreminde ağır yara alan Kocaeli, felaket sonrası yaralarını sardı. Yaşanabilecek yeni afetlere karşı her daim hazır olan İtfaiye Dairesi Başkanlığı, edindiği bilgi ve tecrübeyi paylaşıyor.

Bu kapsamda afet sonrası kurulan Gönüllü İtfaiyecilik Projesi büyüyor. Afetlere karşı bilgili, bilinçli ve dirençli bir toplum oluşturma kapsamında önemli bir hizmeti yerine getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, her geçen gün büyüyen gönüllü ordusunu eğitiyor.

Eğitimlere katılarak sınavda başarılı olan vatandaşlar, Gönüllü İtfaiyeci olmaya hak kazanıyor. Gönüllü İtfaiyeciler, Büyükşehir İtfaiyesinin her ilçede bulunan grup binalarında görev alabiliyorken, Mollafenari Gönüllü İtfaiye İstasyonu gibi Gönüllü İtfaiyecilerin görev aldığı istasyonlarda da görev yapabiliyor.

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından 40 saatlik programda Gönüllü İtfaiyeci adaylarına yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, kişisel koruyucu ekipman, yangına müdahale ekipmanı, söndürme maddeleri ve teknikleri, yangına müdahale organizasyonu ve trafik kazalarında teknik kurtarma başta olmak üzere birçok konuda eğitim veriliyor. Projenin başlangıcından bugüne dek yaklaşık 2 bin 300 kişiye Gönüllü İtfaiyecilik eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü KOSKEM Birimince 2005 yılından bu yana devam eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi faaliyetleri kapsamında gönüllü itfaiyecilerimiz, gerekli eğitimleri aldırıldıktan sonra cankurtaran olarak da destek veriyor.