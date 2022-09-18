Kocaeli İtfaiyesi'nden Tersan ekiplerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Yalova’da bulunan Tersan Tersanesi Acil Durum Ekiplerine eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, yangın ve afetlere karşı eğitim faaliyetleri devam ediyor. Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından verilen eğitimler kapsamında Yalova’da kurulu bulunan Tersan Tersanesi Acil Durum Ekiplerine gruplar halinde ‘Acil Durum Ekip’ eğitimleri verildi.

Olası yangın ve acil durumlara karşı, kurum ve kuruluşlar bünyesinde oluşturulan Acil Durum Ekipleri, profesyonel müdahale birimleri ulaşıncaya kadar olaya müdahale ve kontrol altına alma faaliyetleri yürütüyor. Kurumlar için önemli olan Acil Durum Ekiplerine eğitimi ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi veriyor. Bu kapsamda son eğitim Yalova ilinde kurulu bulunan Tersan Tersanesi Acil Durum Ekiplerine verildi.

Eğitimler, Sanayi Mahallesi’nde yeni inşa edilen hizmet binasının hemen arkasında bulunan İtfaiye Eğitim Merkezi Eğitim Tesislerinde veriliyor. Eğitimlerde yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, kişisel koruyucu donanım, yangına müdahale malzemeleri, yangına müdahalede ekip organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Ayrıca, oluşturulan simülasyon ile sıvı ve gaz yangınlarına müdahale metotları da uygulamalı olarak Acil Durum Ekiplerine aktarıldı.