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Kocaeli İtfaiyesi'nden selde arama ve kurtarma eğitimi

GÜNDEM 11.05.2023, 10:03
Kocaeli İtfaiyesi'nden selde arama ve kurtarma eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli personele Melen Çayında ‘Selde Arama Kurtarma’ eğitimi verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kurum içi eğitimler kapsamında personeline ‘Selde Arama Kurtarma’ eğitimi verdi. Eğitim Düzce’deki Melen Çayında zorlu bir parkurda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en tecrübeli itfaiye teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, personeline yönelik eğitim faaliyetlerine önem gösteriyor. Bu kapsamda olası her duruma hazırlık için itfaiye personeline belli periyodlarla eğitim veriliyor. Son olarak ‘Selde Arama Kurtarma’ eğitimi Düzce Melen Çayında gerçekleştirildi.

Özellikle yoğun yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketlerinde, mahsur kalma ve kaybolma olayları ile karşılaşılabiliyor. Bu tip durumlara karşı personel hizmet kalitesini artırma ve arama kurtarma faaliyetlerinde daha etkin operasyon yürütebilmek adına İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitmenlerince ‘Selde Arama Kurtarma’ eğitimi verildi.

EĞİTİM KONULARI

Düzce Melen Çayı üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde köprü üzerinden suya iple iniş ve çıkış, Body raft pozisyonu ve suda sürüklenme, yüzme teknikleri, ekip olarak suda hareket etme, Rescue rope kullanımı, Rescue rope kazazedeye fırlatma, bot uygulamaları, botu ters çevirme, akıntıda bota kazazede çekme, bot ile akıntıda ilerleme, ip köprüsü uygulamaları, köprüde personel ile kurtarma, köprüde bot ile kurtarma konuları başta olmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine yönelik birçok bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

Eğitim sonunda ise uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta suda mahsur kalan kazazede ihbarıyla harekete geçen ekipler, eğitim aldıkları konuları uygulama fırsatı buldu. Eğitmenlerin gözetiminde itfaiye personeli tarafından kurtarılan kazazede sudan çıkarıldı.

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