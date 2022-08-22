Kocaeli İtfaiyesi'nden çatı yangınlarına karşı uyarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi çatı yangınları konusunda vatandaşları uyardı.KOCAELİ (İGFA) - 2022 yılında temmuz ayı dâhil olmak üzere 75 çatı yangınına müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı vatandaşları çatı yangınları konusunda uyardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri baca ve çatı yangınlarına karşı vatandaşları uyaran bir açıklama yayınladı. 2022 yılında 75 çatı yangınına müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara çatı yangınları konusunda uyarıda bulunurken, yangının tıkalı bacalar, çatı tadilatı ve çatı aralarının ardiye tabir edilen depolama amaçlı kullanılmasının neden olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada baca ve yağlı kanalların yangına neden olduğu, her yıl düzenli olarak temizlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bakımların yapılmasının büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada yakıt, kurum ve yağların bacalarda tıkanmalara neden olduğu ve yangın açısından ciddi sorun oluşturduğu açıklandı.

ÇATI TAMİRATLARINA DİKKAT

Çatılarda yapılan inşa ve onarım işlerinin de çatı yangınlarına neden olan en önemli faktör olduğu belirtilen açıklamada şaloma tabir edilen açık alev kaynakları ile yapılan yalıtım ve birleştirme işlemlerinin yangına sebep verebildiği ifade edildi.

Bu tip çalışmaların yapılacağı yerlerde mutlaka yeterli sayıda taşınabilir yangın söndürücü bulundurulması (ABC tipi kuru kimyevi tozlu), bu cihazların kullanımı konusunda eğitimli personel olması, ayrıca iş süresi ve sonrasında gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması gerekiyor. Şüpheli bir durum görüldüğünde ise mutlaka 112 numaralı Acil Yardım hattına bilgi verilmesi büyük önem taşıyor.