Kocaeli İtfaiyesi'nden 'acil durum' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Yalova’da bulunan Dowaksa firmasının acil durum personeline eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı firmaların acil durum ekiplerine eğitim veriyor. Bu kapsamda Yalova’da bulunan

Dowaksa firmasının acil durum personeli, KOBİTEM tarafından eğitime alındı.

2 gün süren eğitimlerde yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, kişisel koruyucu donanım, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, yangına müdahale malzemeleri ve uygulamalı ekip çalışması başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu.

Eğitimin uygulamalı bölümünde Büyükşehir İtfaiyesinin hizmet binasının hemen arkasında bulunan ve yeniden düzenlenen İtfaiye Eğitim Merkezi simülatörleri kullanıldı.

Kursiyerler burada eğitimde aldıkları bilgileri uygulamalı olarak sergileme imkânı buldu.

İşletmelerde olası acil durumlara karşı oluşturulması gereken Acil Durum Ekipleri, itfaiye gibi profesyonel acil müdahale birimleri gelinceye dek olayla ile mücadele edilmesi için kuruluyor.