Kocaeli İtfaiyesi'nden 2022'de 10 bin olaya müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2022'de 10 bin 318 olaya müdahale etti. İtfaiyenin yangınlara müdahale süresi ise ortalama 7 dakika oldu.Kocaeli'nin 12 ilçesinde 17 profesyonel itfaiye istasyonu, 6 gönüllü müfrezesi, 110 itfaiye aracı, 528 personeli ile vatandaşlara 7/24 hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2022 yılına damga vurdu. Olaylara ortalama 7 dakika varış süresi, teknik donanım ve tecrübeleriyle çalışmalarından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi, Türkiye’de yaşanan birçok olaya da müdahale etti.

Kocaeli İtfaiyesi 12 ilçede 2022 yılı boyunca meydana gelen 3 bin 705 yangın, 437 trafik kazası, 211 su tahliyesi, bin 442 insan kurtarma, 3 bin 414 hayvan kurtarma ve bin 109 diğer olaylar olmak üzere toplamda 10 bin 318 olaya müdahale etti.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü olarak eğitim biriminde (KOBİTEM) 15 bin 445 vatandaşa yangın ve önleme eğitimi verildi. Proje ve denetim birimi ise 4 bin 710 adet yangın önleme faaliyetinde bulundu.

AFKOM Şube Müdürlüğü Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM) ise yıl içerisinde Kocaeli sahillerinde bin 987 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.