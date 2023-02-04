Kocaeli itfaiyesi 'Afetlere Hazırız'la Yunanistan'da

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, ERASMUS+ programı dahilinde gerçekleştirilen ‘Afetlere Hazırız’ projesinin ilk toplantısını Yunanistan’da yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Ulusal ve uluslararası çapta eğitim faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında da aynı şekilde ulusal ve uluslararası projelerde rol alıyor. Büyükşehir İtfaiyesi, ulusal olarak ilimizi temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası çalışmalarda ülkemizi de başarı ile temsil ediyor. İlimizde oluşan yangın, sel ve heyelan gibi afetlere karşı farkındalığı arttırmak ve kurumsal seviyede deneyim paylaşımını arttırmak amacıyla Türkiye Ulusal Ajansı ERASMUS+ programı dahilinde, READY4DISasters (Afetlere Hazırız) isimli projede yer alıyor.

Proje kapsamında, belirli afetlere karşı bilgilendirme ve eğitim kitapçığı hazırlanması hedefleniyor. Aynı zamanda edinilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi için akıllı telefonlara indirilebilen uygulama sayesinde bir oyun da tasarlanacak. READY4DISasters (Afetlere Hazırız) isimli projesinde ayrıca GTÜ (Gebze Teknik Üniversitesi), AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü, LARES (İtalya), TRAINING 2000 (İtalya), OIKOPOLIS (Yunanistan), Digiway (Gürcistan) gibi kurumlar yer alıyor.

Projenin başlaması ile birlikte, önceki aylarda proje ortakları ile internet üzerinden toplantılar gerçekleştirilmişti. Yüz yüze toplantıların ilki Yunanistan başkenti Atina’da gerçekleştirildi. Projenin yol haritası ile sorumluluklar toplantıda belirlendi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden, İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz, İtfaiye Önleme Ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi Kobitem Amiri Recep Yayla İle Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünden Fatih Durmuş Katıldı.