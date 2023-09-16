Kocaeli İtfaiyesi afet için uluslararası projede

Kocaeli İtfaiyesi, Gebze Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde uluslararası bir proje olan READY4DISASTERS kapsamında İtalya’da toplantıya katıldıKOCAELİ (İGFA) - 7 gün 24 saat acil durumlara karşı hizmette olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ulusal ve uluslararası çapta birçok projeye de imza atıyor. Kocaeli İtfaiyesi, afetlere hazırlık ve sonrasında yapılacaklar ile ilgili toplumu dirençli hale getirmek adına Gebze Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde, uluslararası bir proje olan READY4DISASTERS (Yangın, Sel ve Heyelan Risklerine Karşı Farkındalık ve Hazırlık Yoluyla Dayanıklı Topluluklar Projesi) kapsamında çalışmalara devam ediyor. Projede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yanı sıra Kocaeli AFAD, Lares Ve Traınıng 2000 (İtalya), Olıkolıkıgos (Yunanistan), Digiway (Gürcistan) yer alıyor.

İTALYA’DA TOPLANTI

Geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Foroglio şehrinde düzenlenen proje ortaklar toplantısına İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu başkanlığında itfaiye heyeti katıldı. Bu tip projeler sayesinde, ülkemizde olası afetlerde oluşabilecek zararların en aza indirilmesi hedefleniyor.

KİTAPLAR HAZIRLANACAK

Proje kapsamında gönüllülerin yangın, sel ve heyelan risklerine karşı farkındalık ve hazırlık yoluyla dirençli topluluklara sahip olmaları için eğitim araçları geliştiriliyor. READY4DISasters, afetler konusunda daha bilinçli insanlarla afetler için gönüllülük sistemi içinde yetişkinlere, çeşitli vatandaş gruplarına gerekli araç ve malzemeleri sağlamayı amaçlanıyor. Afetlerin Oluşumu ve Etkisi, Sel Felaketleri, Heyelan Felaketi, Yangınla İlgili Afetler, Kurtarma/Kurtarma Ekipmanları (Su Baskını, Yangın, Heyelan için), Önleyici Faaliyetlerin Teşvik Edilmesi, Dayanıklılık Ölçümleri/Göstergesi, Sivil Korumada Avrupa Mekanizması başlıklarında kitaplar hazırlanacak. Yangın, Sel ve Toprak Kayması ile ilgili 3 adet Mobil Oyun geliştirilecek, 1 adet Online Eğitim Sistemi (Web Sitesi) hazırlanacak, İtalya, Gürcistan, Yunanistan ve Türkiye’den 10 gönüllü 3 günlük afet eğitimi alacak.