Kocaeli İSU'nda altyapı çalışması yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ilçe genelinde birçok noktada altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Körfez ilçesi, petrol ve gaz gibi enerji tesisleri yanı sıra İzmit Körfezi etrafında olması nedeniyle ülkemizin önemli liman kenti. Birçok enerji ve liman tesisleri ile ülkemize ve şehre önemli katma değer sağlayan ilçenin, 2021 sonu itibariyle, 175 bin nüfusu bulunuyor. Şehre sağlıklı içme suyu ve atık su altyapısı ile modern işletmecilik hizmetleri veren KBB İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli’nin her karış toprağında olduğu gibi Körfez ilçesinin de her geçen gün artan su ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için altyapı yatırımları gerçekleştiriyor.

CADDE VE SOKAKLARDA YOĞUN ÇALIŞMALAR

2020 yılında Güney ve Fatih Mahallesinde başlayan ve 2021-2022 yatırım programı kapsamında şehir merkezindeki bütün mahalleleri kapsayan altyapı yenileme çalışmaları program çerçevesinde sürdürülüyor. İki ayrı firmaya bağlı ekipler tarafından ilçenin birçok noktasında altyapı hattı yenileme çalışmaları yapılarak problemlerin önüne geçiliyor. Bugün itibariyle Atalar Mahallesi Salih Caddesi Alparslan Türkeş Stadı çevresinde meydana gelen su birikintilerine karşı 800 ve 400 mm çaplarında yağmursuyu hattı, Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesinde 800 mm çapında betonarme boru kullanılarak yağmursuyu hattı imalatları yapılıyor. Ayrıca, birçok cadde ve sokakta kanalizasyon hattı ile abone ve parsel bağlantı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Öte yandan Barbaros Mahallesinde geçen Koz deresinde ıslah çalışmaları da sürüyor.

BİRÇOK NOKTADA ÜSTYAPI YAPILIYOR

Şehre ve insana dokunan hizmetler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinde altyapı çalışmalarını tamamladığı cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarını da program çerçevesinde sürdürüyor. Kazı dolgu alanların çökme sürecinin ardından Kirazlıyalı Yalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde yama imalatı, Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesinde asfalt serimi kapsamında trimer kazısı, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokakta binder ve Badem Sokakta pmt serimi yapılıyor. Ayrıca, birçok noktada parke ve bordür çalışmaları da devam ediliyor.

YILSONUNDA TAMAMLANACAK

Şehri adeta karış karış altyapı hatları ve üstyapı çalışmaları ile işleyen İSU Genel Müdürlüğü, bu yılın sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. Yapılan altyapı hatları ve akabinde tamamlanan üstyapı ile birlikte şehrin uzun yıllar altyapı problemlerinin önüne geçilecek. Ayrıca yeni yağmursuyu hatları ile birlikte su birikintilerinin önüne geçilecek.