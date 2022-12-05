Kocaeli İSU'dan 'Belediye Su Kardeşliği'ne imza

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katıldığı “Dünya Su Kayıpları Günü - Belediye Su Kayıpları Etkinliğinde” “Belediye Su Kardeşliği” protokolü İSU Genel Müdürlüğü ile Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Zonguldak Belediyesi arasında imzalandı.KOCAELİ (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla “Ulusal Su verimliliği Seferberliği” fuarı Ankara’da başladı.

Programda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde, “Dünya Su Kayıpları Günü - Belediye Su Kayıpları Etkinliği” düzenlendi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ile birlikte Türkiye genelinden 28 Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Belediyenin katılım gerçekleştirdiği organizasyonda, “Belediye Su Kardeşliği” protokolü imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in huzurunda “Belediye Su Kardeşliği “ programı düzenlendi. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ında hazır bulunduğu programda İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve Zonguldak Belediye Başkan yardımcısı Ogan Göktürk arasında “Belediye Su Kardeşliği” protokolü imzalandı. Yapılan protokol anlaşması ile birlikte; içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarının azaltılması ve su verimliliği uygulamaları konusunda kardeş belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.