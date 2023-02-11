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Kocaeli ile Defne arasında gönül köprüsü

GÜNDEM 11.02.2023, 13:41
Kocaeli ile Defne arasında gönül köprüsü

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Başkan Büyükakın ve Büyükşehir personeliyle depremzedeler arasında duygusal anlar yaşandı, gönül köprüleri kurulduKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta arka arkaya yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan iki depremin ardından bölgeye ilk intikal eden ekiplerden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aradan geçen 6 günde tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Tonlarca ağırlıktaki harabe olmuş evlerin içine giren, bazen 8-10 saat süren çalışmaların ardından bir canı kucaklayıp enkazdan çıkaran ekipler, arka arkaya mucizelere tanıklık ediyor. Hatay’ın Defne ilçesinde Başkan Büyükakın ile Büyükşehir ekipleri ve depremzedeler arasında duygusal anlar yaşanıyor. Başkan Büyükakın ile ekibinin çalışmalarıyla birbirlerine 1.000 kilometre uzaklıkta bulunan Kocaeli ile Defne arasında gönül köprüleri kuruluyor

BÖLGEYE UMUT VE MORAL OLDU

Deprem bölgesinde İtfaiye ve A Takımının arama kurtarma ekipleri yorgunluk nedir bilmeden çalışırken, Antikkapı’nın kazanlarında kaynayan yemekler ve çorbalar on binlerce depremzedenin içini ısıtıyor. İSU bölgeye gönderdiği tankerlerle depremzedelerin temiz su ihtiyacını karşılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Hatay’ın yaklaşık 200 bin nüfuslu ilçesi Defne’ye adım attığı günden beri adeta ilçede yaşayan depremzedelerin evlerinden biri gibi çok sıcak dostluklar kuruyor, konuştuğu her depremzedeye umut oluyor, enkazda canla başla çalışan Büyükşehir personeline moral veriyor.

6 GÜNDE 66 CAN KURTARILDI

Başkan Büyükakın ve Büyükşehir ekiplerinin samimi gayretlerinin ardından Kocaeli ile Hatay’ın Defne ilçesi arasında adeta bir gönül köprüsü kuruldu. Büyükşehir halen bölgede 197 araç ve 579 personelle arama kurtarma, lojistik, ısınma, gıda ve içme suyu çalışmalarında bulunuyor. Büyükşehir İtfaiyesi ve A Takımının arama kurtarma ekipleriyse geride kalan 6 günde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da 66 depremzedeyi enkazdan sağ olarak çıkarmaya başardı. Bakan Büyükakın ve ilçe belediye başkanlarının görev yaptığı Hatay’ın Defne ilçesindeki çalışmalara AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da katıldı.

BAŞKAN: KOCAELİ’YLE GURUR DUYUYORUM

Bölgede görev yapan Büyükşehir ekipleriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, ‘’Arkadaşlarımız gece gündüz demeden insanüstü bir gayretle mücadele ediyor. Bir canı daha enkazdan sağ çıkarmak için, bir depremzedeye daha sıcak bir çorba ikram etmek için, burada bir yarayı daha sarmak için gayret gösteriyor. Bunları yaparken çok duygusal anlar yaşıyorlar, yorulsalar da vaz geçmiyorlar. Kocaeli ile Defne arasında adeta bir gönül köprüsü kuruyorlar. Buraya gelemeyen personelimiz de yardımların ulaşması için gayretle çalışıyor. Kocaeli tek yürek oldu, toplanan yardımlar tırlarla bölgeye geliyor. Depremin acısını çok iyi bilen Kocaelili hemşerilerim buradaki yaralara merhem olmak için çalışıyor. Kocaeli’deki tüm hemşerilerimle ve çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum’’ dedi.   

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