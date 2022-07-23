Kocaeli heyetinden TABİP çıkarması

Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi yönetimi, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi, KARMEK eğitimcileri ve kursiyerler, Büyükşehir’in TABİP tarlalarını gezdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını arttıran pek çok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülkenin tarımsal kalkınma hamlesine de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile destek sunuyor. Bu bağlamda Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi, KARMEK eğitimci ve kursiyerleri, TABİP kapsamında ekilen tarlaları gezdi.

Katılımcılar, ekimi yapılan biberiye, tıbbi nane ve melisa bitkileri üzerine bilgilendirildi. Proje kapsamında ilk olarak sözleşme yapılan çiftçilerin Kandıra’daki tarlalarını gezen katılımcılar, Kocaeli’de tıbbi ve aromatik bitki ekiminin yaygınlaştırılması çalışmalarını bizzat yerinde görürken, ekilen ürünleri de inceleme fırsatı buldu. TABİP kapsamında ekim yapılan tarlada katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

PROJEYE TAM NOT

İnceleme gezisine katılanlar ekim alanlarının ardından Başiskele Kullar’da inşa edilmeye devam eden Büyükşehir’in Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisini ziyaret etti. Biberiye, tıbbi nane ve melisa bitkilerinin işleneceği merkezi gezen ve yetkililerden bilgi alan katılımcılar, Kocaeli’de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında yetiştirilen ürünleri görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.