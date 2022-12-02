Kocaeli heyeti sıfır atık uygulamalarını inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve izlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sıfır atık pilot ilçe seçilen Ankara Kızılcahamam’da uygulamaları yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 12 ilçe belediyesinin temizlik işleri, çevre koruma ve sıfır atık şube müdürleriyle teknik personelin yer aldığı heyet Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sıfır atık pilot ilçesi seçtiği Ankara Kızılcahamam Belediyesi’nin uygulamalarını yerinde görme imkanı buldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı yetkililerinin karşıladığı Kocaeli heyeti, Kızılcahamam ilçesinde bulunan atık getirme merkezi, kompost ünitesi, ambalaj atıkları toplama ayırma tesisi, biyobozunur atık toplama sistemi, sıfır atık bahçesi, depozito iade sistemi otomatları ve atık toplama otobüsünü inceledi.

Saha ziyaretlerinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Okan Bahrioğlu, Türkiye Çevre Ajansı Sıfır Atık Direktörü Volkan Şaşmaz, Geri Kazanım ve Üretici Sorumluluğu Direktörü Halime Sezer’in katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

İstişare toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kocaeli’nde atık yönetiminde yapılan çalışmaların geneli hakkında bilgilendirme yaptı.