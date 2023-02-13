Kocaeli, Hatay Defne'ye çadır kent kuruyor

Kocaeli Büyükşehir ekiplerinin alt yapısını hazırladığı Hatay’ın Defne ilçesindeki alanda Kızılay tarafından çadırlar kurulmaya başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta arka arkaya yaşanan iki depremin vurduğu Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmak için aralıksız çalışıyor.

Depremin ardından bölgeye intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçede depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirken, 7’den 70’e herkesle gönül bağı kuruyor.

Kocaeli Büyükşehir ile AFAD tarafından belirlenen çadır kent alanında bir yandan alt yapı çalışmaları devam ederken, bir yandan da Kızılay tarafından çadırlar kurulmaya başlandı. Alt yapı, içme suyu ve kanalizasyon hatları Kocaeli Büyükşehir tarafından yapılacak 30 dönümlük alana bin adet çadır kurulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren teyakkuza geçmiş ve daha gün aydınlanmadan ekipman ve personelle afet bölgesine yola çıkmıştı. İtfaiye, A Takımı, İSU ve destek hizmetlerin yanı sıra Büyükşehir’in ilgili tüm daire başkanlıklarından ekipler, deprem bölgesinde gece gündüz görev yapıyor. Halen 197 araç ve 579 personelle afet bölgesinde bulunan Büyükşehir ekipleri, depremde en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyor. Kocaeli Büyükşehir tüm birimleriyle arama kurtarma, cenaze, insani yardım, aşevi, yol temizleme, çöp, su taşıma, eczane, zabıta, hasta tedavi destek, ambulans ve psikososyal desteklerle ilçede depremzedelere hizmet veriyor.

DEFNE’DE SICAK VE SAMİMİ DİYALOGLAR

Defne ilçesine adım attığı andan itibaren depremzedelerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, ilçede çadır kent kurulması için AFAD yetkilileri ve Büyükşehir personeliyle çalışma yürütüyor. Çadır kent için ilk olarak 30 dönümlük bir alan belirlendi ve Kocaeli Büyükşehir ekipleri bu alanda alt yapı çalışmalarına başladı. Sık sık alandaki çalışmaları yerinde denetleyen ve çalışmaların hızla tamamlanması için görevlileri yönlendiren Başkan Büyükakın, bir yandan da Defne’deki depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Gün boyu hem yapılan çalışmaları denetleyen, hem de Kocaeli Büyükşehir, AFAD ve ilgili bakanlık personeliyle yapılacak diğer çalışmaları planlayan Başkan Büyükakın, Defne ilçesindeki depremzedelerle de sıcak ve samimi diyaloglar kuruyor.