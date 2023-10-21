Kocaeli Gölcük terminalinde çatı imalatı sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’te inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar aralıksız devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde ulaşım alanında yaşanan her ihtiyaca cevap verecek projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Yeni Gölcük Terminalinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Projeye uygun olarak devam eden terminal binasında çelik çatı montajı sürüyor. Zemin kat ve 1. katta tuğla duvar imalatlarına devam ediliyor. Çevrede ise bordür ve altyapı imalatları aksamadan yürütülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımında rahatlık ve konfor sağlayacak olan yeni terminal binasında 13 peron bulunacak.

YENİ TERMİNAL BİNASI

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde yapımı devam eden yeni terminal, 10 bin metrekare alana inşa ediliyor. Terminal binası; zemin katı bin 450 m2, 1. normal katı 460 m2 olmak üzere toplamda bin 910 m2 kullanım alanına sahip olacak. Binanın zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.